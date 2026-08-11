📋 Descrizione Prodotto

VASAGLE Tavolo da Bar Rettangolare Stretto, Tavolo da Cucina, Tavolo da Pranzo, Telaio in Metallo, 40 x 120 x 90 cm, Facile da Montare, Design Industriale, Marrone Vintage e Nero Inchiostro LBT120B01 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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