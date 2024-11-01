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VASAGLE Scaffale a 6 Ripiani, Libreria, 24 x 70 x 191,6 cm, Divisorio per Stanza, Organizzatore a Cubi, Stile Moderno, per Soggiorno, Camera da Letto, Ufficio, Rovere Naturale LBC061T70
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VASAGLE Scaffale a 6 Ripiani, Libreria, 24 x 70 x 191,6 cm, Divisorio per Stanza, Organizzatore a Cubi, Stile Moderno, per Soggiorno, Camera da Letto, Ufficio, Rovere Naturale LBC061T70

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📋 Descrizione Prodotto

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color Natureichenfarben
size 6 Shelves (24 x 70 x 191.6 cm)
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