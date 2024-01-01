📋 Descrizione Prodotto

MSI G32CQ5P Monitor Gaming curvo WQHD 31,5" (80 cm) - Pannello VA 1500R (2560 x 1440), 170Hz / 1ms, Adaptive Sync, supporto regolabile a 3 vie - DP 1.2a, HDMI 2.0b CEC è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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