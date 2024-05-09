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Spuma di Sciampagna - Detersivo Lavatrice Concetrato, Sapone di Marsiglia, Formula Concentrata Efficace Anche a Freddo, Igienizzante con 93% di Ingredienti Biodegradabili - 3 x 1215 ml, 81 Lavaggi
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4.6/5 (272 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

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releaseDate 2024-05-09T00:00:01Z
size 1.22 l (Confezione da 3)
unitCount 3

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