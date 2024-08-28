📋 Descrizione Prodotto

Philips OneBlade 360 Autentico Collegato Rasoio elettrico per viso e corpo, regolabarba e spazzola, lama 360 e originale, pettine regolabile 5in1, kit per il corpo, custodia da viaggio, QP4631/65 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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