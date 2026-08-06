📋 Descrizione Prodotto

VASAGLE Carrello Cucina Salvaspazio, Carrello con Ruote Portatutto a 5 Ripiani, Scaffale Stretto in Acciaio e Legno, Organizer Bagno, 45,4 x 22 x 99,6 cm, Rovere Dorato e Bianco Opaco, LRC035W09 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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