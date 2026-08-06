VASAGLE Carrello Cucina Salvaspazio, Carrello con Ruote Portatutto a 5 Ripiani, Scaffale Stretto in Acciaio e Legno, Organizer Bagno, 45,4 x 22 x 99,6 cm, Rovere Dorato e Bianco Opaco, LRC035W09 costa €35.99 su Amazon.it, rispetto a €47.99 di prezzo precedente (risparmio 12.00). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.5 su 5 con 3526 recensioni.
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