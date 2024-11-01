📋 Descrizione Prodotto

SONGMICS Set di Scaffale Angolare a 5 Ripiani, Scaffalatura ad Angolo in Acciaio per Carichi Pesanti, per Garage, Ripostiglio, Magazzino, Portante 2625 kg, Argento Pallido e Beige Naturale GLR070E03 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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