Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Head & Shoulders Menthol Fresh Shampoo Antiforfora 250ml Formato Convenienza X6, Uso Quotidiano. Fino al 100% Protezione dalla Forfora. Clinicamente Testato. Tutti i Tipi di Cute e Capelli
-41%
Head & Shoulders Menthol Fresh Shampoo Antiforfora 250ml Formato Convenienza X6, Uso Quotidiano. Fino al 100% Protezione dalla Forfora. Clinicamente Testato. Tutti i Tipi di Cute e Capelli - Immagine 1 Head & Shoulders Menthol Fresh Shampoo Antiforfora 250ml Formato Convenienza X6, Uso Quotidiano. Fino al 100% Protezione dalla Forfora. Clinicamente Testato. Tutti i Tipi di Cute e Capelli - Immagine 2 Head & Shoulders Menthol Fresh Shampoo Antiforfora 250ml Formato Convenienza X6, Uso Quotidiano. Fino al 100% Protezione dalla Forfora. Clinicamente Testato. Tutti i Tipi di Cute e Capelli - Immagine 3 Head & Shoulders Menthol Fresh Shampoo Antiforfora 250ml Formato Convenienza X6, Uso Quotidiano. Fino al 100% Protezione dalla Forfora. Clinicamente Testato. Tutti i Tipi di Cute e Capelli - Immagine 4 Head & Shoulders Menthol Fresh Shampoo Antiforfora 250ml Formato Convenienza X6, Uso Quotidiano. Fino al 100% Protezione dalla Forfora. Clinicamente Testato. Tutti i Tipi di Cute e Capelli - Immagine 5

Head & Shoulders Menthol Fresh Shampoo Antiforfora 250ml Formato Convenienza X6, Uso Quotidiano. Fino al 100% Protezione dalla Forfora. Clinicamente Testato. Tutti i Tipi di Cute e Capelli

4.8/5 (975 recensioni)
€14.94 €25.15
Risparmi 41%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Head & Shoulders Menthol Fresh Shampoo Antiforfora 250ml Formato Convenienza X6, Uso Quotidiano. Fino al 100% Protezione dalla Forfora. Clinicamente Testato. Tutti i Tipi di Cute e Capelli è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 41%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Bianco
releaseDate 2024-02-09T00:00:01Z
size 250 ml (Confezione da 6)
unitCount 6

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Bellezza