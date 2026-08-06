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Braun Shavercare 3in1 Cartucce Originali per Stazione Smartcare, Pacco da 2
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Braun Shavercare 3in1 Cartucce Originali per Stazione Smartcare, Pacco da 2

Braun Shavercare 3in1 Cartucce Originali per Stazione Smartcare, Pacco da 2 costa €12.29 su Amazon.it, rispetto a €17.99 di prezzo precedente (risparmio 5.70). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.7 su 5 con 1148 recensioni.

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color Nero / blu
releaseDate 2024-03-01T00:00:01Z
size 170 ml (Confezione da 2)
unitCount 2

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