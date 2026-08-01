📋 Descrizione Prodotto

Philips Water Caraffa Filtrante + 4 Cartucce Filtranti di Ricambio, Filtrazione Avanzata, Flusso rapido, Timer elettronico, Filtra Cloro, Calcare, Metalli Pesanti e Microplastiche, Bianco, 2.6 Litri è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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