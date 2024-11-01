📋 Descrizione Prodotto

Philips Water Caraffa filtrante + 12 cartucce filtranti di ricambio, Filtrazione Avanzata, flusso rapido, timer elettronico, filtra CLORO, CALCARE, METALLI PESANTI e MICROPLASTICHE, BIANCO, 2.6 litri è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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