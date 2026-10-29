San Benedetto, Thè Verde Matcha Freddo Zero, 6x1,5 L Bevanda Dissetante Analcolica, Gusto Fruttato, Tappo Click, Senza Zuccheri, Conservanti e Coloranti costa €5.70 su Amazon.it, rispetto a €8.91 di prezzo precedente (risparmio 3.21). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.3 su 5 con 145 recensioni.
San Benedetto, Thè Verde Matcha Freddo Zero, 6x1,5 L Bevanda Dissetante Analcolica, Gusto Fruttato, Tappo Click, Senza Zuccheri, Conservanti e Coloranti è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.
Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 36%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.
Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.