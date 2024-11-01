📋 Descrizione Prodotto

Haier I-Pro Shine Serie 3 Lavastoviglie a Libera Installazione 60 cm, 15 Coperti, 10 Programmi, Classe C, Lavaggio Flex Zone, App hOn +AI, AxLxP 85x 59,7x59,8 cm, Inox - XF 5C4M1X è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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