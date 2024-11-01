📋 Descrizione Prodotto

BEPER P101PIA003 Fornello Elettrico Piccolo in Ghisa/Acciaio Inossidabile, 5 Livelli di Cottura, Fornelletto Elettrico Portatile, Fornello da Campeggio con Piastra da 10 cm, 500W è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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