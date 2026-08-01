📋 Descrizione Prodotto

Philips Stiratrice Verticale Serie 1000-1800W, Serbatoio da 1,8L, 3 impostazioni di vapore, StyleBoard integrata, Rimuove le pieghe, Elimina il 99,9% di batteri e acari della polvere * (STE1040/20) è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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