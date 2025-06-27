📋 Descrizione Prodotto

VersLife M6 Battimaterasso senza Fili, Sterilizzazione UV, 18000Pa Potente Aspirazione, rimuove il 99,9% degli allergeni, per materassi, letti, divani e mobili imbottiti, Ricarica di tipo C è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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