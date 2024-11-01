📋 Descrizione Prodotto

VEVOR Sedia da toilette, Comodino da comodino con sedile WC più ampio, Altezza regolabile su 7 livelli, Secchio rimovibile da 5,8 litri, Capacità 350 libbre, Sedile WC rialzato per Adulti Anziani è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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