Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

Philips TAH4209BK Cuffie On-Ear wireless bluetooth leggere con isolamento acustico passivo - 55 ore di riproduzione, suono naturale, chiamate chiare, bassi dinamici, 2 ore di carica USB-C - Nero
-52%
Philips TAH4209BK Cuffie On-Ear wireless bluetooth leggere con isolamento acustico passivo - 55 ore di riproduzione, suono naturale, chiamate chiare, bassi dinamici, 2 ore di carica USB-C - Nero - Immagine 1 Philips TAH4209BK Cuffie On-Ear wireless bluetooth leggere con isolamento acustico passivo - 55 ore di riproduzione, suono naturale, chiamate chiare, bassi dinamici, 2 ore di carica USB-C - Nero - Immagine 2 Philips TAH4209BK Cuffie On-Ear wireless bluetooth leggere con isolamento acustico passivo - 55 ore di riproduzione, suono naturale, chiamate chiare, bassi dinamici, 2 ore di carica USB-C - Nero - Immagine 3 Philips TAH4209BK Cuffie On-Ear wireless bluetooth leggere con isolamento acustico passivo - 55 ore di riproduzione, suono naturale, chiamate chiare, bassi dinamici, 2 ore di carica USB-C - Nero - Immagine 4 Philips TAH4209BK Cuffie On-Ear wireless bluetooth leggere con isolamento acustico passivo - 55 ore di riproduzione, suono naturale, chiamate chiare, bassi dinamici, 2 ore di carica USB-C - Nero - Immagine 5

Philips TAH4209BK Cuffie On-Ear wireless bluetooth leggere con isolamento acustico passivo - 55 ore di riproduzione, suono naturale, chiamate chiare, bassi dinamici, 2 ore di carica USB-C - Nero

Philips TAH4209BK Cuffie On-Ear wireless bluetooth leggere con isolamento acustico passivo - 55 ore di riproduzione, suono naturale, chiamate chiare, bassi dinamici, 2 ore di carica USB-C - Nero costa €18.79 su Amazon.it, rispetto a €38.99 di prezzo precedente (risparmio 20.20). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.4 su 5 con 1560 recensioni.

4.4/5 (1560 recensioni)
€18.79 €38.99
Risparmi 52%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

Philips TAH4209BK Cuffie On-Ear wireless bluetooth leggere con isolamento acustico passivo - 55 ore di riproduzione, suono naturale, chiamate chiare, bassi dinamici, 2 ore di carica USB-C - Nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 52%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Nero
releaseDate 2024-05-03T00:00:01Z
size On-Ear
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Elettronica