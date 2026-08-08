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Netatmo Pack 2 Controlli intelligenti per condizionatori d'aria, Climatizzazione connessa per l’ondata di calore, Tutti i Condizionatori, Risparmio Energetico, Alexa, Google, Siri, NBU-2-NAC-EU

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color Nero
releaseDate 2023-12-02T00:00:01Z
size Klimaanlagensteuerung im 2er-Pack
unitCount 2

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