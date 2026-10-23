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Braun QuickStyle 5 GS5011PU, Stiratore Verticale con la Prima Piastra al Mondo con Tecnologia Dual FreeGlide 3D, Riscaldamento Rapido, Vapore 22 g/min, Capacità Serbatoio 150ml, 1200W, Bianco/Viola
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📋 Descrizione Prodotto

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