📋 Descrizione Prodotto

Braun QuickStyle 5 GS5011PU, Stiratore Verticale con la Prima Piastra al Mondo con Tecnologia Dual FreeGlide 3D, Riscaldamento Rapido, Vapore 22 g/min, Capacità Serbatoio 150ml, 1200W, Bianco/Viola è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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