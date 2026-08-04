📋 Descrizione Prodotto

VASAGLE Scaffale da Cucina con Ciabatta, Supporto per Forno a Microonde, Portaoggetti a 6 Ripiani con 6 Ganci per Bar, in Acciaio, 40 x 60 x 167 cm, Rovere Dorato e Bianco Nuvola KKS124Y01 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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