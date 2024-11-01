📋 Descrizione Prodotto

Antteq TV 32 Pollici (81 cm) LED HD, Design Senza Cornice, USB-Media Player, HDMI, Triple Tuner DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC 10bit, Audio Dolby, Modalità Hotel, Adatto agli Anziani (E32-AH1Q1L) è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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