📋 Descrizione Prodotto

Lifewit Portaoggetti da Appendere con 4 Tasche Laterali e 2 Ganci, Organizer Appendere, Capacità 18 kg (40 lbs), Mensole Porta per Camera da Letto, Bagno, 5 Ripiani, 5 Scomparti, Grigio è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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