Chicco Spazzolino Elettrico a Batteria per Bambini, con Setole Morbide, Adatto ai Bambini dai 3 Anni in Su, Testa Vibrante Morbida, Azione Delicata Sullo Smalto e Sulle Gengive Sensibili, 3 Anni+

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📋 Descrizione Prodotto

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color Rosso
releaseDate 2025-02-11T00:00:01Z
size 1 unità (Confezione da 1)
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