📋 Descrizione Prodotto

DREAME X40 Master Robot Aspirapolvere con Stazione Base Compatta 8-in-1 da 28 CM, Navigazione iIntelligente, Aspirazione da 12.000Pa, Spazzola Laterale Avanzata, Compatibile con Alexa/Siri/Google Home è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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