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Bestron Doppio waffle per forma di cuore, doppio waffle a forma di cuore, con semaforo e rivestimento antiaderente, 1200 Watt, colore: beige

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