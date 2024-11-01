📋 Descrizione Prodotto

Philips OneBlade Pro 360 Autentico Regolabarba elettrico per viso e corpo, rasoio e regolabarba, 2x 360 lame, 1x pettine da 20, 1x kit per il corpo, 1x custodia morbida, QP6552/30 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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