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Philips Sonicare 5500, spazzolino elettrico sonico con 1 livello di intensità, avviso di pressione, EasyStart, Smartimer e BrushPacer, bianco, modello HX7110/01 [Nuova tecnologia]
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Philips Sonicare 5500, spazzolino elettrico sonico con 1 livello di intensità, avviso di pressione, EasyStart, Smartimer e BrushPacer, bianco, modello HX7110/01 [Nuova tecnologia]

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📋 Descrizione Prodotto

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color Bianco
releaseDate 2023-09-22T00:00:01Z
size 1 unità (Confezione da 1)
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