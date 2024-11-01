📋 Descrizione Prodotto

Minifire Monitor per computer FHD da 24 pollici - 120 Hz, OD 5 ms, pannello IPS, 1080p (1920x1080), Adaptive-Sync, sRGB 110%, schermo senza cornice, HDMI 1.4 * 1 e Type-C 2.5 W (cavo Type-C MF24X3A) è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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