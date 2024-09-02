Cerca tra migliaia di offerte

Trova le migliori offerte Amazon per te

🔥 Ricerche popolari

Ricerca in corso...

Stiamo cercando le migliori offerte per te

Nessun risultato trovato

Prova con parole chiave diverse o più generiche

Suggerimenti:

  • Verifica l'ortografia
  • Usa termini più generici
  • Prova sinonimi o parole correlate

Errore durante la ricerca

Si è verificato un problema. Riprova tra qualche momento.

NETGEAR Switch Ethernet Unmanaged (GS305P), Switch PoE a 5 Porte, con 4 PoE+ a 63 W, Montaggio su Scrivania o a Parete.
-20%
NETGEAR Switch Ethernet Unmanaged (GS305P), Switch PoE a 5 Porte, con 4 PoE+ a 63 W, Montaggio su Scrivania o a Parete. - Immagine 1 NETGEAR Switch Ethernet Unmanaged (GS305P), Switch PoE a 5 Porte, con 4 PoE+ a 63 W, Montaggio su Scrivania o a Parete. - Immagine 2 NETGEAR Switch Ethernet Unmanaged (GS305P), Switch PoE a 5 Porte, con 4 PoE+ a 63 W, Montaggio su Scrivania o a Parete. - Immagine 3 NETGEAR Switch Ethernet Unmanaged (GS305P), Switch PoE a 5 Porte, con 4 PoE+ a 63 W, Montaggio su Scrivania o a Parete. - Immagine 4 NETGEAR Switch Ethernet Unmanaged (GS305P), Switch PoE a 5 Porte, con 4 PoE+ a 63 W, Montaggio su Scrivania o a Parete. - Immagine 5

NETGEAR Switch Ethernet Unmanaged (GS305P), Switch PoE a 5 Porte, con 4 PoE+ a 63 W, Montaggio su Scrivania o a Parete.

4.8/5 (132 recensioni)
€52.24 €64.99
Risparmi 20%
Disponibile per la spedizione
Acquista su Amazon
🚀 Spedizione gratuita con Amazon Prime

📋 Descrizione Prodotto

NETGEAR Switch Ethernet Unmanaged (GS305P), Switch PoE a 5 Porte, con 4 PoE+ a 63 W, Montaggio su Scrivania o a Parete. è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

🛒 Perché Scegliere Questo Prodotto?

Questo articolo è stato selezionato dal nostro team per l'eccellente rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto del 20%, rappresenta un'opportunità unica per risparmiare su un prodotto di qualità.

📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color originale
releaseDate 2024-09-02T00:00:01Z
size Standard
unitCount 1

🔙 Torna alla Navigazione

Tutte le Offerte Categoria Informatica