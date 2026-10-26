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PORTENTUM Bilancia da cucina con display LCD, acciaio inossidabile, bilancia multifunzione per alimenti 5 kg/11 libbre, argento

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size 1-5000g
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