Mulino Bianco Biscotti Frollini Cuor di Bosco, con Lamponi, Mirtilli e Amarene, Colazione Ricca di Gusto, Senza Olio di Palma - 300 g

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color rosso con sfumature di blu
releaseDate 2024-09-30T00:00:01Z
size 12 cm x 6.5 cm x 14 cm
unitCount 1

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