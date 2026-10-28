📋 Descrizione Prodotto

Russell Hobbs, Bollitore Elettrico, Acciaio Spazzolato, 1,7 L, 2400 Watt | Coperchio con Apertura a Pressione, Beccuccio Perfect Pour, Filtro Lavabile e Rimovibile, Illuminazione Blu, Heaton 27380-70 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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