📋 Descrizione Prodotto

Russell Hobbs Bollitore Elettrico Eden Bianco (Capacità 1,7L,apertura a pressione, beccuccio Perfect Pour, filtro lavabile rimovibile, interruttore illuminato, dettagli cromati,potenza 2400W) 27360-70 è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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