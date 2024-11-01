📋 Descrizione Prodotto

Imetec Steam Easy, ferro da stiro portatile verticale, stira in verticale e orizzontale, piastra ceramica, tripla regolazione di vapore e temperatura, display digitale, pronto in 30", 1200 Watt è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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