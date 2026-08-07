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MEDION HS2 Piastra cordless con display (indicatore di temperatura e batteria, 5 impostazioni di calore regolabili, piastre riscaldanti flessibili in ceramica/tourmalina con sensore di temperatura

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