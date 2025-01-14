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DJI Flip Combo Fly More (RC2 con schermo), drone con fotocamera UHD 4K per adulti, decollo dalla mano, ritorno automatico, volo intelligente, 3 batterie per un'autonomia di volo di 93 minuti

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color grigio
releaseDate 2025-01-14T00:00:01Z
size 23.3 x 28 x 7.9 cm
unitCount 1

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