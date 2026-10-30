📋 Descrizione Prodotto

roborock F25 LT Aspirapolvere Lavapavimenti, 20kPa, Design Piatto a 180° | Autopulizia ad alta temperatura a 90 °C, Design Piatto 180°,Fino a 38 min di autonomia, Design Piatto 12,5 cm è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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