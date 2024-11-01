📋 Descrizione Prodotto

Bestron Waffle Maker, Piastra per waffel mini Ø10 cm, piccola macchina per waffel con rivestimento antiaderente, per compleanni di bambini, feste di famiglia, Pasqua o Natale, colore: Verde opaco è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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