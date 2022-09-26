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Lenovo Legion Y32p-30 Monitor Gaming 31.5" UHD (3840x2160), IPS, 0.2ms, 144Hz, Altoparlanti, Regolabile, AMD FreeSync Premium, HDMI 2.1 + DP + USB-C
Lenovo Legion Y32p-30 Monitor Gaming 31.5" UHD (3840x2160), IPS, 0.2ms, 144Hz, Altoparlanti, Regolabile, AMD FreeSync Premium, HDMI 2.1 + DP + USB-C - Immagine 1 Lenovo Legion Y32p-30 Monitor Gaming 31.5" UHD (3840x2160), IPS, 0.2ms, 144Hz, Altoparlanti, Regolabile, AMD FreeSync Premium, HDMI 2.1 + DP + USB-C - Immagine 2 Lenovo Legion Y32p-30 Monitor Gaming 31.5" UHD (3840x2160), IPS, 0.2ms, 144Hz, Altoparlanti, Regolabile, AMD FreeSync Premium, HDMI 2.1 + DP + USB-C - Immagine 3 Lenovo Legion Y32p-30 Monitor Gaming 31.5" UHD (3840x2160), IPS, 0.2ms, 144Hz, Altoparlanti, Regolabile, AMD FreeSync Premium, HDMI 2.1 + DP + USB-C - Immagine 4 Lenovo Legion Y32p-30 Monitor Gaming 31.5" UHD (3840x2160), IPS, 0.2ms, 144Hz, Altoparlanti, Regolabile, AMD FreeSync Premium, HDMI 2.1 + DP + USB-C - Immagine 5

Lenovo Legion Y32p-30 Monitor Gaming 31.5" UHD (3840x2160), IPS, 0.2ms, 144Hz, Altoparlanti, Regolabile, AMD FreeSync Premium, HDMI 2.1 + DP + USB-C

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📋 Descrizione Prodotto

Lenovo Legion Y32p-30 Monitor Gaming 31.5" UHD (3840x2160), IPS, 0.2ms, 144Hz, Altoparlanti, Regolabile, AMD FreeSync Premium, HDMI 2.1 + DP + USB-C è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Raven Black
releaseDate 2022-09-26T00:00:01Z
size 32 pollici
unitCount 1

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