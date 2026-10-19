STAEDTLER FIMO professional 8042 – Sabbia, 226 g, argilla polimerica | Indurimento in forno, consistenza compatta, elevata stabilità dimensionale – per utenti esperti – cod. art. 8042-45

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📋 Descrizione Prodotto

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color Pasta per modellare Fimo Prof 226 g, sabbia
releaseDate 2024-12-10T00:00:01Z
size Standard
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