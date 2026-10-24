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Chicco Urbino, Passeggino 0+ Mesi-22 Kg, Passeggino Leggero con Chiusura Smart e Compatta, Capotte Estensibile con Trattamenti UV50+ Antipioggia, Schienale Reclinabile e Regolabile, Poggiagambe, Nero
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Chicco Urbino, Passeggino 0+ Mesi-22 Kg, Passeggino Leggero con Chiusura Smart e Compatta, Capotte Estensibile con Trattamenti UV50+ Antipioggia, Schienale Reclinabile e Regolabile, Poggiagambe, Nero

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📋 Descrizione Prodotto

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color Nero
size 62x 53x25 cm
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