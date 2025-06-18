📋 Descrizione Prodotto

acer EK271Gbif Monitor PC 27", Display IPS Full HD, 120 Hz, 1ms (VRB), 16:9, AdaptiveSync, VGA, HDMI 1.4, Lum 250 nits, Schermo PC con Contrasto 100M:1, ZeroFrame, Cavo HDMI Incluso, Nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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