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Tommy Hilfiger Jewelry Braccialetto da Donna in Acciaio Inossidabile con Charms Impreziositi da Cristalli - Disponibile in versione Oro, Oro Rosa o Argento
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Tommy Hilfiger Jewelry Braccialetto da Donna in Acciaio Inossidabile con Charms Impreziositi da Cristalli - Disponibile in versione Oro, Oro Rosa o Argento

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📋 Descrizione Prodotto

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color Rose Gold
releaseDate 2026-08-10T00:00:01Z
size Misura unica
unitCount 1

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