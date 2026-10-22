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Amazon Basics Kit da cucito portatile da viaggio, Grande, Nero
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Amazon Basics Kit da cucito portatile da viaggio, Grande, Nero

Amazon Basics Kit da cucito portatile da viaggio, Grande, Nero costa €8.05 su Amazon.it, rispetto a €9.11 di prezzo precedente (risparmio 1.06). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il ; puo variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4.4 su 5 con 1098 recensioni.

4.4/5 (1098 recensioni)
€8.05 €9.11
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Disponibile per la spedizione
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📋 Descrizione Prodotto

Amazon Basics Kit da cucito portatile da viaggio, Grande, Nero è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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📦 Spedizione e Garanzia

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nel servizio. Spedizione veloce con Amazon Prime e possibilità di reso entro 30 giorni.

color Nero
releaseDate 2025-09-02T00:00:01Z
size Grande
unitCount 1

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