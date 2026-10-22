Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico, 1 Testina di Ricambio, Custodia, Nero | 1 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia da Viaggio, Delicato sulle Gengive, Pulizia Denti

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📋 Descrizione Prodotto

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color Black
releaseDate 2025-03-03T00:00:01Z
size 1 unità (Confezione da 1)
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