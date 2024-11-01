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SONGMICS Stendibiancheria, Stendino Pieghevole a 4 Livelli, con Ruote e Ali Richiudibili, 63,5 x 125,5 x 173 cm, Capiente, Uso Interno ed Esterno, Grigio Tortora LLR703G01
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SONGMICS Stendibiancheria, Stendino Pieghevole a 4 Livelli, con Ruote e Ali Richiudibili, 63,5 x 125,5 x 173 cm, Capiente, Uso Interno ed Esterno, Grigio Tortora LLR703G01

4.4/5 (4974 recensioni)
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📋 Descrizione Prodotto

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color Grigio Tortora
size 63,5 x 125,5 x 173 cm

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