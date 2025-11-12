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Lexar Professional Workflow HR2 Hub Thunderbolt 2 con Baia a 6 Moduli, Trasferimento Dati Ultra-Veloce per Lettori di Schede e SSD Lexar Workflow, Compatibile con Mac e PC, Corpo in Alluminio
Lexar Professional Workflow HR2 Hub Thunderbolt 2 con Baia a 6 Moduli, Trasferimento Dati Ultra-Veloce per Lettori di Schede e SSD Lexar Workflow, Compatibile con Mac e PC, Corpo in Alluminio - Immagine 1 Lexar Professional Workflow HR2 Hub Thunderbolt 2 con Baia a 6 Moduli, Trasferimento Dati Ultra-Veloce per Lettori di Schede e SSD Lexar Workflow, Compatibile con Mac e PC, Corpo in Alluminio - Immagine 2 Lexar Professional Workflow HR2 Hub Thunderbolt 2 con Baia a 6 Moduli, Trasferimento Dati Ultra-Veloce per Lettori di Schede e SSD Lexar Workflow, Compatibile con Mac e PC, Corpo in Alluminio - Immagine 3 Lexar Professional Workflow HR2 Hub Thunderbolt 2 con Baia a 6 Moduli, Trasferimento Dati Ultra-Veloce per Lettori di Schede e SSD Lexar Workflow, Compatibile con Mac e PC, Corpo in Alluminio - Immagine 4 Lexar Professional Workflow HR2 Hub Thunderbolt 2 con Baia a 6 Moduli, Trasferimento Dati Ultra-Veloce per Lettori di Schede e SSD Lexar Workflow, Compatibile con Mac e PC, Corpo in Alluminio - Immagine 5

Lexar Professional Workflow HR2 Hub Thunderbolt 2 con Baia a 6 Moduli, Trasferimento Dati Ultra-Veloce per Lettori di Schede e SSD Lexar Workflow, Compatibile con Mac e PC, Corpo in Alluminio

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📋 Descrizione Prodotto

Lexar Professional Workflow HR2 Hub Thunderbolt 2 con Baia a 6 Moduli, Trasferimento Dati Ultra-Veloce per Lettori di Schede e SSD Lexar Workflow, Compatibile con Mac e PC, Corpo in Alluminio è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Noir
releaseDate 2025-11-12T00:00:01Z
size poco
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