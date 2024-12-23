📋 Descrizione Prodotto

XIAOMI Redmi Watch 5, Smartwatch con display AMOLED 2.07", Chiamate Bluetooth, Autonomia 24 giorni, Resistenza Acqua 5 ATM, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e SpO2, Sistema GNSS integrato, Argento è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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