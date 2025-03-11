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Nothing Phone (3a) 128 GB - Handy mit Essential Space, 50-MP-Hauptkamera, 32-MP-Frontkamera, 30-facher Ultra-Zoom, 8 GB RAM, Langer Akkulaufzeit und 6,77 Zoll Flexibles FHD+ AMOLED-Display - Weiß
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Nothing Phone (3a) 128 GB - Handy mit Essential Space, 50-MP-Hauptkamera, 32-MP-Frontkamera, 30-facher Ultra-Zoom, 8 GB RAM, Langer Akkulaufzeit und 6,77 Zoll Flexibles FHD+ AMOLED-Display - Weiß

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📋 Descrizione Prodotto

Nothing Phone (3a) 128 GB - Handy mit Essential Space, 50-MP-Hauptkamera, 32-MP-Frontkamera, 30-facher Ultra-Zoom, 8 GB RAM, Langer Akkulaufzeit und 6,77 Zoll Flexibles FHD+ AMOLED-Display - Weiß è un prodotto di alta qualità disponibile su Amazon.

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color Bianco
releaseDate 2025-03-11T00:00:01Z
size 8+128GB
unitCount 1

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